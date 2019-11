Ex Ilva: sindacati Taranto, Am non può spegnere impianti senza coinvolgere commissari

Taranto, 14 nov. (Adnkronos) - Durante l'incontro con l'amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia, Lucia Morselli, che ha illustrato il piano di fermata degli impianti, i sindacati dei metalmeccanici di Taranto, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, hanno ribadito "la propria contrarietà alla scelta assunta dalla multinazionale, ribadendo che non può lasciare uno stabilimento spento senza il coinvolgimento di Ilva in amministrazione straordinaria (gestita dai commissari straordinari ndr) che, a tutt'oggi, risulta essere l'unico proprietario del gruppo, attualmente in affitto ad Arcelor Mittal. E' evidente che tale situazione, di fatto, potrebbe compromettere il futuro ambientale ed occupazionale già fortemente provato e, pertanto, è utile che il governo faccia la sua parte e impedisca un ennesimo atto unilaterale da parte della multinazionale".