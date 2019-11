Venezia: Unint apre corso in economia dei cambiamenti climatici (2)

(Adnkronos) - "Il dibattito cui assisteremo -si legge in una nota- permetterà di analizzare i diversi aspetti del Climate Change: le cause del cambiamento climatico, la situazione attuale e le previsioni future, le politiche poste in essere dai decisori pubblici a livello nazionale e internazionale, le sfide e le opportunità per il mondo delle imprese. Al termine degli interventi istituzionali è prevista una tavola rotonda con gli interventi di Andrea Bianchi, Direttore Politiche Industruali Confindustria, Roberto Morabito, Direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA. L'evento vedrà inoltre la partecipazione di un rappresentante di ENEL".