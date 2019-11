Venezia: Gelmini, 'bene calendarizzazione mozione Fi alla Camera'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "L’Aula di Montecitorio esaminerà la prossima settimana la mozione su Venezia presentata da Forza Italia, su iniziativa di Renato Brunetta e dei nostri deputati veneti e sottoscritta da tutto il gruppo". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Siamo molto soddisfatti per questa decisione della conferenza dei capigruppo. Servono iniziative immediate per aiutare la città lagunare in questo delicatissimo momento. Subito stato di calamità naturale per i territori coinvolti e risorse per completare e mettere in funzione al più presto il Mose”.