Pd: Orfini, '5 odg a assemblea Bologna, partito si scuota da torpore'** (2)

(Adnkronos) - "La nostra risposta è affidarsi alla politica delle alleanze: un nuovo centrosinistra insieme al M5s, che di centrosinistra non è. Una linea sbagliata sulla quale spero discuteremo prima o poi in un congresso vero. Sbagliata perché nel paese c'è voglia di una sinistra che sappia essere davvero alternativa. Che non dimentichi il riformismo ma che sappia pensare e agire in modo radicalmente diverso dalla destra. Milioni di persone non trovano quello che cercano perché noi non sappiamo offrirglielo. Il Pd non è mai dove lo vorrebbero".