Pd: Orfini, '5 odg a assemblea Bologna, partito si scuota da torpore'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Cinque proposte per il Pd, dall'abrogazione dei decreti Sicurezza allo Ius Culturae, che si tramuteranno in altrettanti ordini del giorno che verranno presentati all'assemblea dem di Bologna. Lo annuncia Matteo Orfini in un post su Fb. "Zingaretti ci chiede di sostenere le scelte fatte con la legge di stabilità senza avanzare proposte per non turbare un già fragile equilibrio. E sia, accogliamo l'invito. Ma crediamo che il nostro partito abbia bisogno di scuotersi dal torpore e di tornare a combattere per le proprie idee", scrive Orfini.

"Vi facciamo una proposta per dare una mano al Pd. Lo facciamo partendo da una riflessione su come il nostro partito sta attraversando questa fase. La debolezza di questo governo è sotto gli occhi di tutti. La misuriamo giorno dopo giorno su ogni dossier. Il Pd -scrive Orfini- è afono, privo di idee e di linea, e l'unica cosa che sappiamo fare sono generici appelli all'unità. L'effetto è che nel paese la destra sta crescendo ancora, diventa sempre più forte e più radicale. Noi, sempre più timidi, spaventati, deboli".