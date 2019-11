Impresa 4.0: Manzella, 'bene avvio confronto per migliorare' (2)

(Adnkronos) - E, in aggiunta, anche quelle relative al design, aggiunge, "un bel passo per avvicinare alla creatività le nostre imprese. Sono proposte che nascono dalla consapevolezza che Impresa 4.0 è un programma centrale per la strategia industriale nazionale, che tocca più di 1 milione di imprese ogni anno e che con queste misure sarà sempre più capace di 'parlare' al mondo delle imprese e di portarle verso le tecnologie 4.0. Penso che questo riorientamento del programma - sul quale il Ministero ieri ha avviato il confronto con le associazioni di categoria - possa essere un passo molto importante per la competitività del nostro sistema produttivo".

Ed anche per questo, rileva, "deve essere 'doppiato' da una azione capillare sul piano dell'informazione e della formazione: raccontando gli investimenti che sono stati fatti grazie ad Impresa 4.0, le trasformazioni ed i miglioramenti che hanno permesso nelle nostre imprese, investendo nella formazione e rafforzando la rete di Digital Innovation Hub e Competence Centre. Sulla digitalizzazione e l’innovazione dell'impresa ci giochiamo un pezzo del nostro futuro industriale e l'impegno di tutti deve essere massimo. Proprio per questo la partecipazione all'incontro di ieri al Mise dà il senso dello spirito 'collettivo' con cui si deve lavorare".