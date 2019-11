Impresa 4.0: Manzella, 'bene avvio confronto per migliorare'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Il programma Impresa 4.0 è stato confermato in legge di bilancio con quasi 8 miliardi di stanziamento e ieri con il ministro Stefano Patuanelli abbiamo presentato le proposte del ministero per semplificarlo e attualizzarlo". Così Gian Paolo Manzella, a margine del Tavolo Transizione 4.0, presso il Ministero dello sviluppo economico, in cui con il ministro Stefano Patuanelli sono state presentate le proposte del Mise sul futuro del programma Impresa 4.0.

"Sono misure - spiega - che vanno, prima di tutto, nel senso di aumentare la platea delle imprese beneficiarie del 40% e, in questo, dare più spazio alle piccole imprese (che sino ad oggi sono state solo il 36% dei beneficiari), un passaggio essenziale per continuare a 'digitalizzare' l'impresa italiana. Il secondo punto è dare semplicità allo strumento, passando dall'ammortamento al credito d'imposta. Il terzo punto è ampliare gli investimenti ammissibili: oltre ai beni strumentali e alla formazione ci sono, infatti, anche le misure legate all'innovazione e alla transizione green".