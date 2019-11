Ex Ilva: Palombella, morte annunciata per A.Mittal, fallimento della politica**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Morte annunciata per ArcelorMittal che ha definitivamente gettato la maschera" definendo così non solo "il fallimento di una classe politica che non è stata in grado di tutelare la salute dei cittadini di Taranto, un settore industriale fondamentale per l’economia italiana e salvaguardare oltre 20mila posti di lavoro" ma anche "la disfatta del leader mondiale dell’acciaio che non ha spudoratamente rispettato gli accordi sottoscritti". E' il leader Uil Rocco Palombella a commentare così l'accelerazione impressa oggi dai vertici della multinazionale alla disimissione dagli stabilimenti del l'ex gruppo Ilva a cominciare da quello di Taranto.