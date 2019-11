Mafia: Richetti, 'pdl per commissione inchiesta su assassinio Vassallo'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Il 5 settembre 2010 il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, è stato barbaramente ucciso mentre rientrava nella propria abitazione. La memoria del 'Sindaco Pescatore' non ha trovato né pace, né giustizia. Ancora oggi, a 9 anni di distanza, non conosciamo chi ha scaricato quei 9 proiettili sul suo corpo, per quale motivo e chi fossero i mandanti". Lo scrive Matteo Richetti su Fb.

"Fare luce su questo barbaro assassinio è un dovere delle istituzioni del nostro Paese. Per questo, anche accogliendo l’invito del mio sindaco, Francesco Tosi, ho depositato un progetto di legge per l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta che faccia luce sull'assassinio del 'Sindaco Pescatore'”.

"La sua morte rappresenta una pagina tra le più cupe e inquietanti della vita politica a del Paese, e le recenti indagini giornalistiche restituiscono in maniera ancora più netta quanto il lavoro del Sindaco Vassallo stesse contrastando fenomeni di criminalità, illegalità e corruzione. È necessario restituire alla famiglia Vassallo, alla Fondazione che porta il suo nome, all'intero Paese, piena verità. Condizione indispensabile per un esercizio pieno di memoria e riconoscimento all'impegno politico e civico di Angelo Vassallo".