Venezia: Confesercenti, danni per 9 negozi e botteghe su 10 (2)

(Adnkronos) - "Solidarietà a tasso zero’ vuole essere un aiuto concreto alle imprese, sul modello di quanto già fatto dalla nostra associazione in altre occasioni. Un impegno necessario ma non sufficiente, vista la frequenza di calamità naturali sul nostro territorio: in questi giorni, oltre a Venezia, sono state colpite anche Matera, la costa dell’Abruzzo e molte altre località italiane", sottolinea Patrizia De Luise, il presidente Nazionale di Confesercenti.

"Per essere più vicini ai nostri colleghi in questo momento difficile, abbiamo deciso di tenere a Venezia la nostra Convention nazionale, i prossimi 5 e 6 dicembre: sarà l’occasione per stilare un bilancio più preciso dei danni e per verificare la congruenza dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni e dal Governo", sottolinea.

"Non possiamo lasciare le imprese in balia dell’incertezza: è prioritario evitare le complicazioni burocratiche che hanno contribuito ad affossare il Mose. Dobbiamo fare tutti la nostra parte: Venezia è un tesoro italiano ed una delle meraviglie del mondo, va aiutata a rialzarsi. Per questo apprezziamo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia preannunciato la dichiarazione di stato di emergenza per la città: è un provvedimento assolutamente necessario", conclude De Luise.