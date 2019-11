Calabria: Talarico, 'non mi candido, ho detto no a Zingaretti'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Io candidato governatore della Calabria? Me lo ha chiesto Nicola Zingaretti dieci giorni fa ma ho rifiutato subito. Comunque mi sarei candidato come civico, indipendente, con una mia lista ed il sostegno del Pd. Se ci sarebbe stato anche l'appoggio dei 5S? Credo che ora in Calabria loro abbiano molta confusione“. Lo dice a di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è il 're' delle cravatte artigianali Maurizio Talarico.

Come mai ha rifiutato la proposta del leader Pd? “Sto internazionalizzando la mia impresa, mi è difficile impegnarmi per la mia terra. Sarebbe stato bellissimo, amo moltissimo la mia terra”.