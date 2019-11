+ Europa: sabato assemblea nazionale a Roma con Bonino e della Vedova

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - E' convocata per sabato 16 novembre a Roma, presso il Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/a), l'Assemblea Nazionale di Più Europa. Il segretario Benedetto Della Vedova e la senatrice Emma Bonino terranno un punto stampa alle ore 11.00. Si legge in una nota.