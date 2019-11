Codere: nei primi 9 mesi migliora perdite di 3,2 mln, ricavi a 1,045 mld (2)

(Adnkronos) - Nei primi nove mesi del 2019, l'utile netto della società, prima dell'applicazione della Nic 29 e della Niif 16, sarebbe stato negativo e pari a 24,3 milioni di euro. Con l'applicazione della nuova normativa contabile, che aumenta gli oneri finanziari e l'imposta sul reddito delle società, si traduce in una perdita netta di 54,6 milioni di euro. Gli investimenti in questi primi nove mesi sono stati di 58,6 milioni di euro, il 48% in meno rispetto a quelli dell'anno precedente, e si dividono in 47,8 milioni per il mantenimento e 10,8 milioni per progetti di crescita.

Al 30 settembre 2019, Codere contava con 90,5 milioni di disponibilità liquide e 138,1 milioni di liquidità totale (rispetto agli 81,8 mm e 159,7 mm del 31 dicembre 2018). Inoltre, la compagnia ha generato in questo periodo un free cash flow di 83,4 milioni, rispetto ai 69,7 milioni dell'anno precedente.

In termini di capacità, la società ha aumentato il numero di macchine dello 0,7%, a 56.617 unità, e il numero di sale da gioco da 144 a 150, mentre i punti di scommesse sportive sono diminuiti da 481 a 273.