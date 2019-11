Pd: da domani a Bologna 'Tutta un'altra storia, gli anni 20 del 2000' (3)

(Adnkronos) - "Nel corso della plenaria -si legge nella nota Pd- interverranno, tra gli altri: Vincenzo Balzani, Carmelo Barbagallo, Stefano Bonaga, Elena Cattaneo, Ilaria Cucchi, Anna Maria Furlan, Maurizio Landini, Gad Lerner, Mauro Magatti, Vito Mancuso, Grammenos Mastrojeni, Francesco Occhetta, Gianfranco Pasquino, Laura Pennacchi, Federico Pizzarotti, Romano Prodi (video), Roberto Rossini, Beppe Sala, Chiara Saraceno, Massimiliano Tarantino, Riccardo Viale, Edoardo Zanchini. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Orlando, vicesegretario del Partito democratico".

"Alle 20.30 presso DumBo, un ex scalo ferroviario, ora diventato spazio di rigenerazione urbana condivisa, si terrà una grande cena per la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna, nel corso della quale Giovanni Floris dialogherà con il segretario nazionale Nicola Zingaretti e con il governatore Stefano Bonaccini".

"Domenica 17 novembre i lavori si sposteranno presso FICO Eataly World – Sala Convegni (Via Paolo Canali, 8) e avranno inizio alle ore 9.30 con l’intervento di Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione nazionale del PD e gli interventi, tra gli altri di Brando Benifei, Vincenzo Boccia, Francesca Bria (video), Francesca Chiavacci, Carla Chiusi, Graziano Delrio, Marco Furfaro, Lorenzo Guerini, Andrea Marcucci, Maurizio Martina, Stefano Massini, Iacopo Melio (video), Alberto Melloni, Matteo Orfini, Andrea Segrè, Elly Schlein, Marino Sinibaldi, Aboubakar Soumahoro. Gli interventi finali sono quelli di Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari e Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato anche alle prossime regionali di gennaio. Il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, concluderà la tre giorni bolognese. A seguire, alle 14.30, si riunirà l’Assemblea nazionale del Partito democratico sulle modifiche allo Statuto".