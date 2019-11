Pd: da domani a Bologna 'Tutta un'altra storia, gli anni 20 del 2000' (2)

(Adnkronos) - "Questa prima parte -si legge nella nota Pd- si chiuderà con le letture di Iaia Forte di alcuni brani di Liliana Segre e con l’intervento del segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti. L’ultima parte della prima giornata vedrà due Talk: 'Gli Anni 20 per la libertà delle donne' con Carlotta Sami, (Portavoce Unhcr), Giorgia Serughetti (ricercatrice in filosofia politica, Milano Bicocca), Lella Palladino (presidente di D.i.Re Donne in Rete contro la violenza), Cristina Messa (ex Rettore Università Bicocca Milano); 'Gli Anni 20 tra presente e futuro', con Enrico Giovannini, economista e portavoce dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Piero Ignazi, accademico e politologo, Anna Ascani, vice ministro dell’Istruzione".

Sabato 16 novembre i lavori inizieranno alle 9 con Gli Anni 20, l’Italia giusta e solidale con l’intervento di Fabrizio Barca, a seguire dalle 10.30 alle 14.30 si terranno sei laboratori tematici: 'Gli Anni 20 in rete, conoscenza, comunicazione, saperi' (Palazzo Gnudi, Via Riva di Reno, 77); 'Gli Anni 20 per vincere il declino: lavoro, scuola, cultura' (Salone del Podestà); 'Gli Anni 20 per un pianeta sostenibile: dalle città al mondo' (Sala Re Enzo); 'Gli Anni 20 per uno Stato rifondato e un’economia giusta' (Sala degli Atti); 'Gli Anni 20 dei diritti, delle famiglie, delle scelte di vita' (Circolo Passepartout, via Galliera, 25); 'Gli Anni 20 per una terra senza guerre: solidarietà, migrazioni, integrazione' (Sala del Quadrante).

"La ripresa dell’assemblea sarà alle ore 15 con 'Gli Anni 20 della Nuova Europa' e l’intervento di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e, a seguire, gli Anni 20 della mia generazione con Imen Jane, 25 anni, nata in provincia di Varese da genitori marocchini, laurea in economia alla Bicocca, negli ultimi mesi il suo account Instagram ha raggiunto oltre 140mila follower che seguono le sue storie per saperne di più di attualità ed economia politica, grazie alla scelta di Imen di parlare con un linguaggio pacato e non urlato", si legge nella nota Pd.