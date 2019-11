Pd: da domani a Bologna 'Tutta un'altra storia, gli anni 20 del 2000'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Al via domani a Bologna ‘Tutta un’altra storia. Gli anni 20 del 2000’. Tutta l’Italia si incontra a Bologna con il Partito Democratico per una tre giorni di apertura, partecipazione, discussione, confronto con i cittadini, con la società civile, con il mondo produttivo, sindacale, culturale del Paese oltre vedere la partecipazione dei membri di Governo, di dirigenti e amministratori del Partito Democratico. Si legge in una nota del Pd.

Questo il programma. "I lavori di domani, venerdì 15 novembre, avranno inizio alle ore 17.30 a Palazzo Re Enzo (Piazza del Nettuno, 1), con i saluti del sindaco di Bologna Virginio Merola, della vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, del segretario del Pd di Bologna Luigi Tosiani. A seguire interverrà Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali e capo delegazione del Pd al Governo".

"I lavori proseguiranno con tre testimonianze, la prima di Bernard Dika, un giovane ventenne nato in Albania, italiano a ogni effetto, nominato dal presidente Mattarella ‘Alfiere della Repubblica’, poi di Hazal Koyuncuer, coordinatrice comunità curda di Milano, attivista, sempre in prima linea per raccontare il dramma della popolazione curda e infine di Simona Piccolo, una lavoratrice di Auchan in mobilità".