Sicilia: Lupo (Pd), 'colpe governo Musumeci non ricadano su agricoltori'

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "Le richieste degli agricoltori siciliani sono legittime. Gli imprenditori ed i lavoratori non possono pagare il conto delle lentezze del governo Musumeci. Presenteremo una mozione per chiedere di dedicare una seduta del parlamento regionale ai problemi del settore e per impegnare il governo a trovare soluzioni rapide". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo, commenta la manifestazione di Coldiretti organizzata oggi a Palermo.

"Le cose da fare sono molte - aggiunge - Bisogna sbloccare i fondi del Psr, dare sostegno ai giovani imprenditori agricoli, discutere con le associazioni di categoria la riforma dei Consorzi di bonifica, sostenere la zootecnia, che è fondamentale soprattutto per le zone montane, sbloccare le indennità compensative per le aree interne. Fino ad ora - conclude - il governo ha dimostrato di andare a tentoni anche in questo settore, agendo senza alcuna politica di interventi e programmazione".