Tim: piattaforma 5G al servizio sicurezza stradale (2)

(Adnkronos) - In condizioni di traffico reale, Tim ha poi presentato il servizio Urban Georeferenced Alert sviluppato in collaborazione con il Comune di Torino, Fca, Links Foundation, Politecnico di Torino, Swarco, 5T. Questo servizio è in grado di fornire informazioni utili alla circolazione come l’avviso di lavori in corso, eventuali code e cartelli di riduzione velocità. Tutte queste segnalazioni vengono comunicate alla 5G Digital Business Platform di Tim, che attraverso la rete 5G invia l’informazione alla vettura, permettendo al guidatore di prendere le necessarie contromisure.

Sulla pista del Lingotto di Torino, inoltre, il 5G di Tim ha abilitato servizi in grado di condividere e sfruttare informazioni in tempo reale per proiettare l’automobilista in un futuro non troppo lontano, anche grazie alla Realtà Aumentata applicata sensori.

Tim e la città di Torino sono ancora una volta insieme nel percorso di innovazione tecnologica avviato nel 2017 e confermato con un protocollo d’intesa siglato lo scorso 1 agosto che ha permesso alla città di affermarsi quale polo di riferimento europeo per le tecnologie digitali, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per le soluzioni 5G. Tim, proprio a Torino inoltre, ospita il suo centro di ricerca e sviluppo, nei cui laboratori è stata sperimentata la prima connessione 5G in Italia su rete live utilizzando il primo prototipo di smartphone e le prime demo live dei servizi 5G rivolte al grande pubblico: automotive, droni, industria 4.0, turismo digitale, Smart City oltre alla prima auto a guida remota.