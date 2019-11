Ex Ilva: Confindustria Taranto, disimpegno prende corpo, A.Mittal deve restare (2)

(Adnkronos) - Al momento, comunque, anche il governo non sembra voler ragionare di cordate. "Non siamo a conoscenza di ipotesi di questo tipo, il ministro non è affatto alcun cenno perché abbiamo focalizzato l’incontro sulla problema attuale", prosegue Marinaro.

"Lo stabilimento è ancora in funzione e non deve condotto allo spegnimento per due ragioni: sia perché lo spegnimento dello stabilimento non sarebbe assolutamente la soluzione ambientale in primis per il territorio di Taranto ; due perché non sarebbe la soluzione per un'economia già fortemente provata", conclude.