Ex Ilva: Confindustria Taranto, disimpegno prende corpo, A.Mittal deve restare**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Il disimpegno di ArcelorMittal da Taranto sembra "ormai prendere corpo". Così il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, al termine dell’incontro con il ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli, riporta quella che appare più che una impressione, una certezza. "Dallo stabilimento ci arrivano notizie di disimpegno e di avvio celere dello spegnimento, cosa che, per quanto ci riguarda, non può e non deve essere assolutamente fatto. ArcelorMittal deve restare", spiega.