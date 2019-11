Ex Ilva: Bentivogli, 'azienda comunica piano di fermate, situazione drammatica'

Roma, 14 biv, (Adnkronos) - "Questa mattina l’ad di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, ha incontrato le Rsu di Taranto per smentire le notizie emerse dalla Regione Puglia al termine dell’incontro di ieri. Morselli ha invece comunicato il piano di fermate degli altoforni: Afo2 il 12 dicembre, Afo4 il 30 dicembre e Afo1 il 15 gennaio mentre verrà chiuso il treno a caldo tra il 26 e il 28 novembre per mancanza di ordini. Inoltre, la Rsu ha chiesto in che prospettive ci si muove e se intendono fare dichiarazioni di esuberi, discussione che l’azienda ha rinviato al tavolo ministeriale di domani". Così il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli

Questo piano di fermate, aggiunge il sindacalista, "modifica sostanzialmente le previsioni contenute nell’Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) pertanto l’azienda si confronterà con il ministero dell’ambiente su questo cambio di programma. Se ancora non fosse chiaro la situazione sta precipitando in un quadro sempre più drammatico che non consente ulteriori tatticismi della politica".