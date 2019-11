Pmi: Sace e Intesa Sp sostengono piani sviluppo internazionale di Tasso (2)

(Adnkronos) - I ricavi consolidati di gruppo attesi nel 2019, risultanti dalle attività innanzi rappresentate, ammontano a 31 milioni di euro circa (di cui il 15% generato dall’estero), con un incremento intorno al 15% rispetto all’analogo indicatore dell’esercizio precedente (nel 2018 pari a 27 milioni di euro circa), il tutto grazie anche al concorso di circa 200 preziose risorse umane impiegate nel gruppo, con un’età media attorno ai 40 anni, e un team di gestori di elevato profilo qualitativo.

"In Tasso - racconta Roberto Ramondo - vogliamo che le persone trionfino e che siano parte attiva del business, in modo che il successo dell’azienda possa essere raggiunto come risultato di lavoro di squadra".

Con questa operazione cresce l’attività di Sace Simest in Abruzzo. Nel solo 2018 il Polo ha mobilitato nella regione oltre 150 milioni di euro a supporto dei progetti esteri di circa 500 aziende. Una regione che per quanto riguarda l’export ha un trend estremamente positivo, cominciato nel 2014, e che nel 2018 ha fatto segnare un +3,9% rispetto all’anno precedente, con quasi 9 miliardi di euro di beni venduti all'estero. Lo Studio D’Incecco, Dottori Commercialisti in Pescara, guidato dal Dr Alfredo D’Incecco, ha assistito la società nella veste di advisor della struttura finanziaria dell’operazione.