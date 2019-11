Università: oltre 60mila studenti a Orienta Sicilia

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Oltre 60 mila studenti provenienti da tutte le scuole siciliane hanno partecipato, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, alla 17esima edizione di 'Orienta Sicilia', la manifestazione sull’orientamento scolastico universitario e professionale organizzata dall'associazione Aster. Domani e dopodomani, 15 e 16 novembre, sempre alla Fiera del Mediterraneo, si terrà invece la Fiera della Scuola Media.

"I numeri parlano da soli - dice Anna Brighina, presidente Aster e coordinatore di Orienta Sicilia - i ragazzi sono sempre più interessati a conoscere le offerte degli atenei per una scelta consapevole del loro futuro. Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di accertare con dati alla mano che oggi i ragazzi che terminano con successo gli studi universitari sono solo ed esclusivamente coloro che hanno compiuto a monte una scelta consapevole e maturata degli studi secondari, riteniamo pertanto necessario orientarli anche in questa importante tappa della loro vita".