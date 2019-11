Agricoltura: tradizione e sostenibilità, azienda siciliana vince premio 'Bandiera Verde'

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - E' il modello della tradizionale familiare, della sostenibilità ma anche dell’innovazione. In due parole: una 'rural story' tutta siciliana. La Tenuta Maltese, azienda agricola di Marsala condotta da Gianfranco Maltese, vince la 'Bandiera Verde Agricoltura 2019', il premio promosso da Cia-Agricoltori italiani, giunto alla XVII edizione, consegnato a Roma nella Protomoteca del Campidoglio. La Tenuta guidata dal presidente dei Giovani agricoltori AGIA della Cia Sicilia Occidentale si è aggiudicata il riconoscimento nella sezione Agri-Family.

L’azienda risale al 1800 circa, quando da una piccola proprietà di famiglia di pochi ettari la nonna Cardeddra, con il senso del dovere e del sacrificio, riuscì a portare avanti la piccola azienda e a cederla negli anni ai suoi 14 figli. Da ben sei generazioni, in questa family farm si opera con passione nella coltivazione della vite ed oggi su 15 ettari di superfice ogni anno si producono in regime biologico mediamente 1.200 quintali di uva da tavola, sia a bacca bianca che a bacca rossa. "Tutto ciò – si legge nella motivazione del premio - fa dell’azienda Maltese una solida realtà agricola che salvaguardando negli anni la dimensione familiare diventa un esempio vincente e perfettamente in linea con le finalità che, da ormai diciassette anni, ispirano il premio Bandiera Verde".