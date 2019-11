Agricoltura: tradizione e sostenibilità, azienda siciliana vince premio 'Bandiera Verde' (2)

(Adnkronos) - "Ricevere questo premio nel quindicesimo anniversario da giovane imprenditore mi riempie di felicità ma anche di orgoglio - ha commentato Gianfranco Maltese - .Un grazie anche alla Cia per avere valorizzato la mia rural story e la mia persona. Come mi sento? Come in un film dove il bello deve ancora avvenire...".

"I nostri premi Bandiera Verde – ha sottolineato il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino - dimostrano ancora una volta l’evoluzione della figura dell’agricoltore come imprenditore multitasking, capace non solo di produrre dai campi ma di preservare il territorio e qualificarlo attraverso la custodia delle tradizioni rurali".