Manovra: FI, 'fondo da 100 milioni contro il caro voli in Sicilia' (2)

(Adnkronos) - Secondo la deputata azzurra Stefania Prestigiacomo "viene minacciata la mobilità dei siciliani". "Stamattina - ha aggiunto - il Catania-Roma variava da 326 a 530 euro. Generalmente sono tra 350 e 550 euro a tratta e a con le festività di Natale saliranno ancora". Il presidente dei senatori di FI Anna Maria Bernini parla di "prezzi pornografici" e contesta "la pezza a colori del viceministro Cancelleri, tipica di un governo finito che non ha alcuna visione del Paese".

"Il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola - ha aggiunto Gabriella Giammanco - mi ha garantito che tutelerà le ragioni della Sicilia in sede europea. Noi però continueremo a dare battaglia". Per la deputata Matilde Siracusano "i siciliani non hanno modo di scegliere come spostarsi e vengono penalizzati, oltre che dai prezzi proibitivi, anche dalle infrastrutture insistenti".