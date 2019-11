Camera: Fico, 'il 20 novembre 'la capigruppo dei bambini' a Montecitorio'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La Biblioteca del Presidente a Montecitorio è il luogo dove normalmente si svolge la Capigruppo: ovvero la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari con cui si stabilisce il calendario dei lavori della Camera. Mercoledì prossimo ne faremo una molto speciale. Perché a prendere la parola saranno i più piccoli. Bambini e ragazzi al posto degli adulti indicheranno al Parlamento le loro priorità". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"La data non è casuale: il 20 novembre infatti ricorre l’anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per celebrarne i 30 anni la Camera dei deputati, in collaborazione con Unicef che organizza l’iniziativa #KIDSTAKEOVER in questa Giornata, ha deciso di dare spazio direttamente ai più giovani e promuovere un momento di confronto sui loro diritti e le loro esigenze".

"Credo sia questo il modo migliore per riportare l’attenzione sulla Convenzione e sui diritti che prevede: affrontare le questioni prioritarie per bimbi e ragazzi ascoltando le loro testimonianze e le loro richieste. Il Parlamento è il luogo in cui si deve costruire il futuro. Un futuro in cui i più piccoli saranno protagonisti", conclude Fico.