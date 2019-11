Sicilia: Flai Cgil, 'bene 40mln per reti consorzi bonifica, interventi non più rinviabili'

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che non si tratti solo di un annuncio. Al governo comunque chiediamo di mantenere gli impegni presi, intervenendo subito per garantire il funzionamento dei consorzi: un intervento strutturale sulle reti colabrodo non è infatti più rinviabile". Così Filippo Romeo, della segreteria della Flai Cgil Sicilia, commenta lo stanziamento di 40 milioni di euro per i consorzi di bonifica annunciato ieri dal governo Musumeci.

Alla Regione la Flai chiede "interventi straordinari sostenuti da adeguati finanziamenti per far funzionare l’intera rete di distribuzione dell’acqua, manutenzioni, ripristino di molte parti delle reti di distribuzione e dei bacini di raccolta, ma soprattutto ammodernamento di tutti gli impianti di distribuzione, da tempo obsoleti ed inefficienti". Romeo sottolinea anche la necessità di "mettere fine ai commissariamenti che hanno prodotto solo inefficienze e precariato".