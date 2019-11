Sicilia: Flai Cgil, 'bene 40mln per reti consorzi bonifica, interventi non più rinviabili' (2)

(Adnkronos) - "L’acqua deve rimanere una risorsa pubblica – prosegue la Flai- e la Regione deve farsi carico della gestione, mettendo fine ad anni di inefficienze che vengono scaricate sulle spalle del personale". Oggi, rileva il sindacato, "nella maggior parte dei casi i consumi vengono rilevati in modo empirico, senza una lettura oggettiva con misuratori meccanici, con un considerevole impegno straordinario da parte del personale interessato".

Da non sottovalutare anche la questione personale. "Occorre risolvere in via transattiva tutti i contenziosi giudiziali ed extragiudiziali aperti - dice Romeo - procedere con la riqualificazione del personale e con l’applicazione del turn-over per il personale di cui alla L.R. 45/95 che per il restante personale".