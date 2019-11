Imprese: Sicindustria, 'tavolo permanente per riforma Irsap'

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Istituire un tavolo permanente per la riforma dell’Irsap, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. È questa la proposta emersa dall’incontro che si è tenuto a Palermo tra i vertici dell’Irsap e una delegazione di imprenditori guidata dal vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese. "Le aree industriali – commenta Albanese – necessitano di interventi immediati per garantire i servizi essenziali alle imprese. Purtroppo oggi l’Irsap non è nelle condizioni di rispondere alle esigenze delle imprese, a causa di una riforma rimasta incompiuta, con gli ex consorzi Asi tuttora in liquidazione a distanza di sette anni dall’avvio delle procedure. È per questo che gli imprenditori hanno dato la propria disponibilità a lavorare su una riforma che ha riflessi immediati sulla loro attività".

"L’Irsap – afferma il commissario ad acta Irsap Giovanni Perino – è disponibile sin da subito a partecipare al tavolo tecnico proposto da Sicindustria. Abbiamo dato un colpo di acceleratore nell'ultimo anno all’avvio dei progetti per le grandi opere di infrastrutturazione e riqualificazione delle aree industriali siciliane finanziate con fondi del Patto per il Sud per renderle più efficienti ed efficaci in termini di servizi quali strade, illuminazione e reti". Fra i tempi avanzati da Sicindustria anche il prezzo di vendita dei terreni ricadenti nelle Aree di sviluppo industriale attualmente di proprietà dei vecchi Consorzi Asi in liquidazione e giudicato "fuori mercato".