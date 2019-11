Sicilia: 15mila in piazza con Coldiretti, 'Cercasi assessore vero' (3)

(Adnkronos) - "La Sicilia può essere un motore di sviluppo economico sia per quanto riguarda l'agricoltura e l'agroalimentare del nostra Paese - aggiunge Prandini - Il paradosso è che ci siamo battuti per far arrivare più risorse e oggi siamo in una situazione in cui le istituzioni regionali non le stanno spendendoe saremo costretti a restituirle. Un problema anche per la nuova Pac: non possiamo essere credibili quando chiediamo di non ridurre le risorse se le restituiamo perché non le abbiamo spese".

Ieri il governatore Musumeci si è detto disponibile ad incontrare la Coldiretti, sottolineando però il suo 'no' alle "strumentalizzazioni". "Non ho capito cosa il presidente intendesse - commenta Ferrari - Io non amo strumentalizzare nessuno e niente. Oggi siamo di nuovo qua per rimettere al centro l'agricoltura. In queste situazioni o si collabora o si confligge e noi non abbiamo nessun tipo di timore, andiamo avanti per portare avanti le esigenze di tutti gli agricoltori".