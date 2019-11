Rifiuti: sindaco Agrigento, 'tempi Ars scandalosi, siciliani aspettano'

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "La Regione ha tempi biblici e il popolo siciliano aspetta. Le città aspettano. Non importa più di chi siano le responsabilità e perché succedano certe cose". Così il sindaco di Agrigento Lillo Firetto commenta l'iter all'Ars del ddl sui rifiuti.

"È scandaloso - aggiunge - che dopo 29 commissioni cada in aula l'articolo 1 con il voto segreto e si rinvii ancora, come giustamente sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci, che chiede a gran voce per la Sicilia una legge sul ciclo dei rifiuti. Forse anziché una legge nuova bastava riportare la legge 9/2010 alla sua forma originale, cancellando le modifiche inserite dal governo Crocetta, come chiesto da Ministero Ambiente e Anac. In ogni caso la perdita di tempo e l'incertezza su un tema così delicato non giova a nessuno o giova a pochissimi".