Sicilia: 15mila in piazza con Coldiretti, 'Cercasi assessore vero' (2)

(Adnkronos) - 'Cercasi assessore vero'. 'Bandiera dimettiti'. Sono alcuni dei cartelli portati in sfilata dagli agricoltori sino a piazza Indipendenza. E poi i pick up che, intervallando il corteo, hanno portato in bella mostra banner come 'La Sicilia non è una regione per giovani, per investire servono 10 anni', 'Sicilia unica regione senza benessere animale' e 'Musumeci sostiene la tesi che la Regione (Musumeci) chiede alla Regione (commissari della Regione) di ritirare i ruoli'. In strada anche i gonfaloni di alcuni comuni dell'isola e i sindaci con le loro fasce tricolore.

Tre le richieste principali che Coldiretti avanzerà oggi alla Regione. "Innanzi tutto chiederemo di mettere mano in modo concreto a tutto il tema della viabilità interna, e quindi far crescere la possibilità di commercializzazione dei prodotti agroalimentari siciliani - afferma all'Adnkronos il presidente nazionale Ettore Prandini - Poi il tema delle bonifica: la Sicilia non è una Regione che non ha acqua, è una Regione che per carenza di infrastrutture e per l'usura di quelle esistenti disperde tantissima acqua e questa viene fatta pagare alle imprese agricole. Infine che si acceleri in modo concreto la possibilità di erogare risorse per le domande già presentate e che da anni sono bloccate".