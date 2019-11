Palermo: chef Giunta pubblica foto ladro di cellulare nel suo locale, 'Restituiscilo'

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Lo chef Natale Giunta ha pubblicato sui social la fotografia del ladro del cellulare ripreso dalla telecamera di sorveglianza e gli chiede di restituire il telefono sottratto alla sua cassiera. "Stasera sei entrato al @passami_u_coppu hai rubato il cellulare alla cassiera, una ragazza già colpita mesi dalla morte del fidanzato,in quel cellulare c’era tutta la loro vita - scrive lo chef -ti dico solo portalo, mi fai pena,t i dovresti solo vergognare".

"La ragazza In questo momento si trova per una crisi di panico in ospedale - ha aggiunto Natale Giunta -Qualcuno mi dirà che lede la privacy condividere il video, io mi sono rotto le scatole dello schifo che circonda la nostra terra. In una sola frase 'vergogna'".