Sicilia: caro voli, Codacons presenta esposto a procure Catania e Palermo (2)

(Adnkronos) - Il Codacons chiederà anche un incontro a Enac per sollecitare "un intervento urgente".

"L'insularità - sottolinea l'associazione - non si può tradurre in un costante processo di isolamento della Sicilia, in aperta violazione del regime di continuità territoriale. Non si può far pagare un volo nazionale come fosse un volo intercontinentale perché questo significa privare i cittadini meno abbienti della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, e può configurare il delitto di sequestro di persona".