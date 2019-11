Milano: falsi permessi di soggiorno, tre arresti della polizia (2)

(Adnkronos) - Sono emersi poi molti contatti con cittadini stranieri residenti all'estero, in particolare in Francia, che, per ottenere il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno, venivano in Italia e si rivolgevano agli arrestati per precostituire o per alterare la documentazione necessaria al rilascio del titolo.

A ogni pratica gli arrestati applicavano un prezzo differente in considerazione della diversa posizione e della documentazione da precostituire o da alterare. Le tariffe variavano da poche centinaia di euro, per le pratiche più semplici, a qualche migliaio di euro per quelle più complesse. Tutti i pagamenti venivano effettuati in contanti o con versamenti di danaro sulla piattaforma Western Union.