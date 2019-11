Sicilia: Prandini (Coldiretti), 'risorse europee al palo, a rischio anche nuova Pac' (2)

(Adnkronos) - Tre le richiese che Coldiretti avanzerà oggi alla Regione al termine della manifestazione che si concluderà dinanzi Palazzo d'Orleans. "Innanzi tutto chiederemo di mettere mano in modo concreto a tutto il tema della viabilità interna, e quindi far crescere la possibilità di commercializzazione dei prodotti agroalimentari siciliani - afferma Prandini - Poi il tema delle bonifica: la Sicilia non è una Regione che non ha acqua, è una Regione che per carenza di infrastrutture e per l'usura di quelle esistenti disperde tantissima acqua e questa viene fatta pagare alle imprese agricole. Infine che si acceleri in modo concreto la possibilità di erogare risorse per le domande già presentate e che da anni sono bloccate".

Prandini rispedisce al mittente anche qualunque 'giustificazione' legata all'assenza di soldi. "Non è così - dice - Grazie anche all'Europa siamo riusciti a ottenere le risorse, il paradosso è quando non le spendiamo dopo che le abbiamo ottenute e ancora di più quando saremo costretti a restituirle: questo è inaccettabile". E conclude: "Abbiamo tante altre regioni nel nostro Paese che addirittura in modo anticipato hanno terminato le risorse che gli venivano erogate. Dare risorse al territorio vuol dire far partire l'economia, generare ricchezza ma soprattutto dare speranza ai giovani. Questa è la Regione che ha il maggior numero di giovani che tornano in agricoltura, noi li dobbiamo sostenere".