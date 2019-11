Sicilia: Prandini (Coldiretti), 'risorse europee al palo, a rischio anche nuova Pac'

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Il rischio di perdere le risorse europee già stanziate e quello di vedersi ridurre quelle per la prossima polita agricola comune (Pac). A lanciare l'allarme dalla manifestazione della Coldiretti Sicilia in corso a Palermo è il presidente nazionale Ettore Prandini. "La Sicilia può essere un motore di sviluppo economico sia per quanto riguarda l'agricoltura e l'agroalimentare del nostra Paese - dice all'Adnkronos - Il paradosso è che negli anni passati ci siamo battuti per far arrivare più risorse sui Piani di sviluppo rurale, destinati in particolar modo alla Sicilia, e oggi siamo in una situazione in cui le istituzioni regionali non stanno spendendo questi soldi, non li stanno dando alle imprese e stanno bloccando il rientro dei giovani in agricoltura".

La Sicilia, sottolinea Prandini, è oggi "la seconda regione per importanza" e rischia di dover restituire "più di 160milioni di euro a livello europeo perché qua non si sono spesi". I tempi sono "strettissimi". "Nell'arco di un anno e mezzo andremo a ridiscutere la nuova Pac e se queste risorse non verranno spese dovranno tornare nel contesto europeo il che diventa anche un problema a livello nazionale: ci stiamo battendo per far sì che l'Italia non perda risorse sulla futura Pac ma saremo poco credibili se da un lato chiediamo di non ridurci le risorse e dall'altro restituiamo soldi perché non li abbiam spesi".