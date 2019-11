Incidenti: scontro tra auto e tir su A21, un morto

Venezia, Berlusconi: "Andrò in Ue per accesso fondi per calamità, con Mose non sarebbe sucesso"

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 Venezia, Berlusconi: "Andrò in Ue per accesso fondi per calamità, con Mose non sarebbe sucesso" Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Montecitorio: "Ero al telefono con il sindaco di Venezia. Il disastro è veramente grande, i danni elevati e quindi abbiamo chiesto anche in Parlamento europeo con un'interrogazione di far ...