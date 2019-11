L.elettorale: maggioranza d'accordo su cosa non vuole, distanze su soluzione/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Sul doppio turno Leu ci sarebbe. La proposta Pd, infatti, prevede un proporzionale con soglia bassa, ipotizzabile al 2 per cento, al primo turno. Dettaglio, quest'ultimo, gradito a Leu. Mentre Italia Viva non si sbilancia: "Per noi entrambi i modelli hanno degli aspetti positivi. Vediamo come procede il lavoro, siamo appena all'inizio e il clima di oggi è stato davvero costruttivo, sono convinto che avremo il testo base per il 20 dicembre", dice Marco Di Maio, oggi unico rappresentante di Italia Viva alla riunione vista l'assenza dei capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi.

Commenta un partecipante alla riunione riferendosi a Iv che al momento non ha preso una posizione: "Tra noi c'è chi pattina...". Nel Pd si smarca Matteo Orfini che resta a favore di un proporzionale con soglia al 5 per cento. "Il primo incontro di maggioranza -si legge nel testo comune- sulla legge elettorale è stato positivo, nel solco di quelli precedenti". Questo poi il timing convenuto: "Abbiamo condiviso un calendario con due incontri nelle prossime due settimane, con l'obiettivo di incardinare la legge elettorale in Commissione alla Camera tra il 16 e il 20 dicembre".

Quanto al merito, si è iniziata a porre la prima cornice entro cui lavorare escludendo appunto soluzioni fondate "su collegi uninominali maggioritari" o su "modelli proporzionali senza correttivi". Questo il testo: "In coerenza con il programma di governo che si è posto l'obiettivo di incrementare le garanzie di rappresentanza democratiche, assicurando il pluralismo politico e territoriale, si è convenuto che non siano praticabili soluzioni fondate su collegi uninominali maggioritari né modelli proporzionali senza correttivi". Nel lavoro avviato sulla legge elettorale andrà tenuto conto, ovviamente, anche delle due sentenze su Porcellum e Italicum. E anche del referendum per il maggioritario della Lega, se verrà ammesso.