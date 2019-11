Sicilia: Ars incardina ddl vitalizi e slittano i 'rifiuti', convocata Commissione su voto segreto

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Slitta ancora la discussione all'Ars sul ddl rifiuti e Sala d'Ercole incardina il ddl sui vitalizi. Dopo una breve seduta, il presidente Gianfranco Miccichè ha aggiornato l'Aula a martedì 19 novembre, alle 16, "quando - ha sottolineato - per prima cosa tratteremo i vitalizi", e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 18. Convocata invece, a chiusura dei lavori di oggi, la Commissione regolamento per cominciare a discutere della proposta di modifica sul voto segreto.

La scorsa settimana, dopo il ko sull'articolo 1 del ddl rifiuti, il governatore Musumeci aveva annunciato che il governo non sarebbe andato più in Aula "fino a quando non sarà abrogato il voto segreto". Sempre martedì, alle 15, si terrà la conferenza capigruppo per decidere l'ordine dei lavori. Durante la seduta, Miccichè ha comunicato la nascita del nuovo gruppo Sicilia Futura-Italia Viva e l'ingresso nelle sue fila dei deputati Luca Sammartino e Giovanni Cafeo che lasciano così il Pd.