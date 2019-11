Cementir Holding: nei primi 9 mesi salgono ricavi e mol

Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - Cementir Holding chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi a 906,1 milioni di Euro (893,1 milioni di Euro nei primi nove mesi 2018) e margine operativo lordo a 181,8 milioni di Euro (163 milioni di Euro nei primi nove mesi 2018). Il risultato ante imposte risulta a 83,7 milioni di Euro (138,8 milioni di Euro nei primi nove mesi 2018).

Secondo quanto emerge dai risultati consolidati approvati dal cda di Cementir Holding N.V., presieduto da Francesco Caltagirone Jr., nei primi nove mesi del 2019 i ricavi delle vendite e prestazioni del Gruppo, pari a 906,1 milioni di Euro, sono cresciuti dello 1,5% rispetto ai 893,1 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2018 (-2,2% a parità di perimetro).

Tale incremento è dovuto al consolidamento di Lehigh White Cement Company (Lwcc), consolidata integralmente a partire dal 1° aprile 2018, all’andamento positivo della performance nella regione Nordic & Baltic (+3,9%), in Belgio (+7,2%) ed in Egitto (+44%) bilanciate dalla performance negativa in Turchia per la problematica situazione economica. A cambi costanti con l’anno precedente i ricavi sarebbero stati pari a 913,4 milioni di Euro.