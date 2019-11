Pd: Faraone, 'dem si ricompattano solo per attaccare Matteo sbagliato'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Ma di cosa ci incolpano dal Nazareno? Di avere un progetto politico chiaro? Perché come al solito si sta estremizzando un concetto molto semplice espresso da Matteo Renzi". Lo scrive in una nota il capogruppo di Iv in Senato, Davide Faraone

"Naturalmente dalle parti del Pd non si fanno sfuggire la polemica per serrare le fila rispetto al solito 'nemico' che vuole invaderli e 'distruggere' tutto, continuando a combattere il Matteo sbagliato. L'idea alla base di Italia Viva è di natura opposta: non pensiamo certo a 'distruggere' ma a costruire un campo largo, capace di attrarre gli elettori delusi in una vasta aera politica".

"Mi pare del tutto normale prevedere che gli elettori delusi dal Pd così come i moderati di Forza Italia e della destra democratica possano approdare a Italia Viva", conclude.