Terna: Scornajenchi (Cfo), 'confermiamo guidance per 2019'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Confermiamo la guidance per il 2019". Così Agostino Scornajenchi, il Chief Financial Officer di Terna, nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi dell'anno. Terna, aggiunge, "è impegnata nella realizzazione di quanto previsto nel Piano Strategico 2019-2023 imprimendo una forte accelerazione alle attività di investimento. Siamo fiduciosi nel rispettare la nostra guidance o fare un po' meglio".