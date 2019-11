Google, in Maps arriva il Traduttore

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Viaggiare diventa più facile. In Google Maps arriva il Traduttore del motore di ricerca e questa nuova funzionalità sarà disponibile anche in Italia tra i 47 Paesi in cui sarà implementata nel corso del prossimo mese. Dunque Maps e Traduttore si avvicineranno, rendendo possibile chiamare il secondo direttamente da Maps.

La nuova funzionalità di traduzione consente al telefono di pronunciare il nome o l'indirizzo di un luogo nella lingua locale. È sufficiente toccare il nuovo pulsante con l'icona dell'altoparlante accanto al nome o all'indirizzo del luogo e Google Maps lo dirà ad alta voce, rendendo il viaggio molto più semplice. "E quando avrete bisogno di fare una conversazione più articolata, Google Maps vi collegherà rapidamente all'app Google Traduttore" sottolinea Google in un blogpost.