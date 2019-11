Ex Ilva: Faraone, 'Di Maio non la usi come Tav'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Di Maio non si è accorto che non sta più al governo con Salvini e pensa di riproporre lo stesso schema del ricatto fatto sulla Tav. Basta col giochino dell’eterna minacciata crisi. Ilva non sia usata come la Tav: ci sono in ballo 20mila famiglie e un polo siderurgico che è strategico non solo per l’Italia ma per l’Europa". Lo ha affermato Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite a 'L'aria che tira' su La7.

"Noi siamo responsabili -ha aggiunto- e abbiamo chiesto unità, quindi torniamo al tavolo e non rinunciamo ad Ilva, ma per favore le altre forze politiche la smettano di giocare a chi fa cadere il governo per la propria convenienza personale. Noi sosteniamo Ilva, Conte e il Paese: tutto il resto sono chiacchiere e incapacità”.