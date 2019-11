Federlegno: venerdì il primo Forum italiano del legno

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - Primo 'Forum italiano del legno' organizzato da FederlegnoArredo, in collaborazione con Habitech e CasaClima, al Du Lac et Du Parc Gran Resort' di Riva del Garda, tra due giorni, il 15 novembre. La panoramica sul settore ospiterà attori della filiera, insieme a esperti internazionali: saranno analizzati gli aspetti architettonici, ingegneristici ed economici legati ai molteplici impieghi che la materia legno assume, anche alla luce della progressiva introduzione del concetto di economia circolare. "Dal bosco alla casa - spiega Federlegno - nasce una nuova economia: virtuosa e fiorente, rispettosa del bene comune e sostenibile, con un occhio attento all’edilizia green e alla rigenerazione urbana". Secondo il presidente dell'associazione, Emanuele Orsini, "il forum conferma che il legno non è soltanto un materiale che viene utilizzato dalle imprese italiane per la produzione di beni, ma soprattutto uno strumento per la crescita del Paese". L'associazione è impegnata in una serie di iniziative, tra cui la recente costituzione di Antial (Associazione Nazionale Tecnologi, Ingegneri, e Architetti del Legno), "con l’obiettivo di dare ulteriore qualità al settore e condividere le conoscenze e le esperienze maturate a tutto campo dalle nostre realtà. La forte spinta su innovazione, formazione e ricerca, unita ad uno stretto dialogo tra comparto industriale e mondo dei professionisti, potranno certamente fornire gli strumenti adeguati per una valorizzazione di tutte le maestranze specializzate del settore".