Banche: Fisac Cgil, 'a Palermo nessuna nuova assunzione' (2)

(Adnkronos) - Nel 2008, erano 13.097 i dipendenti bancari in Sicilia, di cui 3.954 a Palermo. Nel 2018, il numero è sceso a 10.271 in Sicilia e a Palermo 2.840, ovvero una riduzione del 29%. "Stiamo assistendo a una fuga anche in questo settore, a una diminuzione di personale non solo quantitativa ma anche qualitativa, con una perdita secca di professionalità. Esodi e pensionamenti non sono compensati da nuove assunzioni" afferma il segretario Cgil Palermo Enzo Campo che chiede non solo "assunzioni per Palermo e il meridione" ma anche che "tornino i pezzi di lavorazione qualificata spostati al Nord".

"Le banche - aggiunge Ridulfo - continuano a sfornare piani di riduzione del personale ma mentre al Nord agli esodi seguono le assunzioni, al Sud abbiamo solo esodi. Il gruppo Unicredit nel 2018 ha fatto 783 assunzioni: solo 48 di residenti nel Mezzogiorno. Il gruppo Intesa San Paolo, tra il 2017 e il 2019, ha fatto 1700 assunzioni, di cui 1.500 nel centro Nord, solo 100 a Napoli e 50 tra la Sicilia e il resto del Meridione. Hanno trasformato le banche locali in banche retail, smantellando e accorpando gli sportelli, questo è ciò che sta avvenendo".