Sicilia: agricoltori in piazza domani a Palermo

Legge Elettorale, Orfini (PD): “Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%”

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 Legge Elettorale, Orfini (PD): “Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%” “Io penso che il sistema proporzionale sia quello migliore. Ovviamente il proporzionale con una robusta soglia di sbarramento quindi non un proporzionale puro. Per me andrebbe bene al 5%”, così l’Onorevole, Matteo Orfini, fuori da Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / ...