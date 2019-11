Venezia: Moretti (Pd), 'governo, regione e Comune insieme per Mose'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “L’apocalisse di Venezia con la basilica di San Marco gravemente danneggiata e la città patrimonio dell’umanità messa in ginocchio dalle conseguenze del cambiamento climatico deve essere da monito per la politica affinché si prendano finalmente sul serio quelle che sono le vere priorità. Il dissesto idrogeologico e i danni del maltempo non possono più essere considerati e trattati come emergenze ma come fenomeni strutturali: ecco perché il Mose va terminato subito ed è necessario in questa direzione un lavoro di squadra tra governo, Regione e Comune". Lo afferma Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd.

"Dall’Europa -assicura- faremo il possibile per accogliere le richieste di chi ha subito danni ma adesso, subito, la politica agisca per prima cosa sbloccando le risorse ferme sul dissesto idrogeologico”.